LIVE: тренировка сборной России в Австрии

Сборная России на сегодняшней тренировке в Австрии работает в оптимальном составе. Все футболисты команды, прибывшие на сбор, занимаются в общей группе, травмированных нет. «Чемпионат» предлагает читателям следить за тренировкой в прямом эфире.
Сборная России приступила к подготовке к Кубку конфедераций, который летом будет проходить в России. Вчера, 27 мая, стартовал сбор команды в Австрии.
В рамках подготовки к Кубку конфедераций подопечные Станислава Черчесова проведут два матча. 5 июня в Будапеште россияне сыграют против Венгрии, а 9 июня в Москве встретятся со сборной Чили.
Видео доступно в группе «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».