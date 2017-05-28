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«Анже» — «ПСЖ» — 0:1. Видеообзор финального матча Кубка Франции

28 мая 2017, воскресенье. 12:44. Футбол

«ПСЖ» в финальном матче Кубка Франции одержал победу над «Анже». Встреча проходила в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» и завершилась со счётом 1:0 в пользу парижан. На 91-й минуте защитник «Анже» Исса Сиссоко срезал мяч в свои ворота, принеся победу «ПСЖ».

Таким образом, «ПСЖ» выиграл Кубок Франции в рекордный 11-й раз и обошёл по этому показателю «Марсель», который является десятикратным обладателем трофея. По шесть раз Кубок Франции выигрывали «Сент-Этьен» и «Лилль», «Анже» ни разу не побеждал в турнире.

«ПСЖ» победил «Анже» в финале Кубка Франции благодаря автоголу на 91-й минуте

Видеообзор можно посмотреть в Youtube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПСЖ ФК Анже
Новости. Футбол
28 мая 2017, воскресенье
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