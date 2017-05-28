Иньеста и Месси первыми выиграли по 30 трофеев с «Барселоной»

«Барселона» одержала победу над «Алавесом» в финальном матче Кубка Испании. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон» и завершилась со счётом 3:1.
29-летний Лионель Месси и 33-летний Андрес Иньеста выиграли свои 30-е трофеи в качестве игроков «Барселоны» и стали первыми футболистами в истории клуба, достигшими этого показателя.
Список трофеев у каждого из игроков одинаков: восемь побед в чемпионате Испании, семь Суперкубков Испании, четыре выигранных Лиги чемпионов, пять Кубков Испании, три Суперкубка Европы и три клубных чемпионата мира.