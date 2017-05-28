Коклен: игроки «Арсенала» выиграли Кубок Англии для Венгера

Полузащитник «Арсенала» Франсис Коклен прокомментировал победу над «Челси» (2:1) в финале Кубка Англии и выступил в поддержку главного тренера Арсена Венгера.
«Думаю, что всем приятно завоевать этот трофей для тренера. В ближайшие дни мы узнаем, какое решение он примет. Независимо от его решения для него было важно выиграть этот Кубок Англии. Мы все гордимся тем, что сделали это.
Мы надеемся, что Венгер останется, но это решение принимать не нам. Сам тренер — единственный, кто может его принять. Посмотрим в ближайшие несколько дней, чем всё обернётся, но мы счастливы, что выиграли Кубок Англии", — цитирует Коклена Goal.