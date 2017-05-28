В Германии сообщили, что Ройс может выбыть из строя на шесть месяцев

Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс может в очередной раз надолго оказаться в лазарете. В финальном матче Кубка Германии с «Айнтрахтом» Ф (2:1) 27-летний Ройс был заменён после первого тайма из-за травмы правого колена.
Повреждение может быть серьёзно. По информации Bild, не исключён разрыв крестообразной связки, из-за чего Ройс может выбыть из строя на шесть месяцев.
Напомним, что Ройс из-за травм был вынужден пропустить два крупных международных турнира — чемпионата мира — 2014 и чемпионат Европы — 2016.
Ройс восстановился от травмы и готов помочь «Боруссии» Д в матче с «Айнтрахтом»