Ловчев: в шоке от «Лужников», готов встать на колени перед теми, кто это сделал

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Евгений Ловчев поделился впечатлениями от стадиона «Лужники» после реконструкции.
«Я на этом стадионе отпахал лет 15. Сейчас приехал, и я в шоке от того, что сделано. Готов встать на колени перед теми, кто это всё сделал и кто голосовал, чтобы чемпионат мира был у нас в России. Да, сейчас сборная играет не так, как хотелось бы, но если мы её поддержим, то она будет биться так, как когда-то бились советские, а потом и российские спортсмены», — передаёт слова Ловчева корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
Именно «Лужники» являются главным стадионом чемпионата мира 2018 года.