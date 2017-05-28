«Оренбург» — «СКА-Хабаровск»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «СКА-Хабаровск» на ответный матч за право сыграть в РФПЛ в следующем сезоне. В первой игре команды сыграли вничью — 0:0.
«Оренбург»: Руденко, Полуяхтов, Сиваков, Воробьёв, Парняков, Малых, Дюриш, Афонин, Георгиев, Попович, Ойеволе.
Запасные: Абакумов, Жунич, Шогенов, Бреев, Коронов, Драгун, Лобжанидзе.
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Димидко, Эдиев, Удалый, Черевко, Никифоров, Казанков, Корян, Лескано, Дедечко, Друзин.
Запасные: Криворучко, Калинский, Киреев, Астафьев, Купчин, Иванов, Кобялко.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 13:00 мск.