«Дженоа» представила специальную клубную футболку, посвящённую Тотти

«Дженоа» в преддверии матча 38-го тура итальянской серии A с «Ромой» представила специальную клубную футболку, посвящённую нападающему Франческо Тотти.
Тотти сегодня проведёт последний матч в составе римской команды. На передней части футболки с 10-м номером написано: «Дженоа» приветствует Франческо Тотти", а сзади написано: «25 сезонов в одной футболке, 786 матчей, 307 голов, победа на чемпионате мира в 2006 году. Франческо Тотти в истории футбола».
Капитан «Дженоа» и бывший одноклубник Тотти Николас Бурдиссо вручит 40-летнему форварду специальную клубную футболку.
Флоренци посвятил стихотворение Тотти
Форму можно посмотреть в «Твиттере».