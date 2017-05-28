Кутепов: становилось смешно, когда Луческу всё чаще жаловался на судейство

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал, как по ходу сезона воспринимал слова главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу относительно судейства.
«Когда он только начал проявлять недовольство судейством, злил. Потом, когда это происходило всё чаще и чаще, становилось немного смешно. Всё время что-то не так. Может, стоило искать причины в себе? Но, опять же, это дело каждого. Да, Каррера не обсуждает судей, Луческу – обсуждает. Но всё в итоге решает результат», — поведал Кутепов в интервью «Советскому спорту».