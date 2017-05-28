Марио Фернандес успешно перенёс операцию в Сан-Паулу

27 мая защитник ЦСКА Марио Фернандес успешно перенёс операцию в одной из клиник Сан-Паулу, сообщает официальный сайт московского клуба.
Операцию проводил Жозе Давантел, считающийся лучшим в Бразилии специалистом по вопросам, связанным с повреждениями носа. Операция прошла успешно, и уже в воскресенье вечером Марио могут отпустить из клиники домой, где он продолжит восстанавливаться.
Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что из-за своего повреждения Фернандес не сможет помочь сборной России на Кубке конфедераций. Изначально футболист был в расширенном составе национальной команды на турнир, который пройдёт с 17 июня по 2 июля в России.
Посмотреть фотографию можно в «твиттере» ЦСКА.