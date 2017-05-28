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Фурсенко: после Евро-2012 долг РФС составлял 250 млн, но это нормальная ситуация

28 мая 2017, воскресенье. 17:40. Футбол

Новый генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о финансовой ситуации в Российском футбольном союзе после его ухода с поста главы организации в 2012 году.

«Я оставил РФС долг в размере 800 млн рублей? До меня тоже доходила подобная информация, но она не соответствует действительности. И сейчас я всё объясню, чтобы в дальнейшем ни у кого не было желания вновь возвращаться к этому вопросу.

Подготовка к чемпионату Европы — материально достаточно затратное мероприятие. Было потрачено довольно много денег – сборы, контрольные матчи, перелёты, обслуживание главной команды страны. После Евро-2012 долг составлял порядка 250 миллионов рублей.

Но вообще это был не долг, а кредиторская задолженность. Любому человеку, хоть немного разбирающемуся в экономике, очевидно, что кредиторская задолженность в 250 миллионов рублей при годовом бюджете организации в 2,5 миллиарда рублей – это абсолютно нормальная ситуация.

Идём дальше. Компания, которая помогала нам заключать спонсорские контракты, порекомендовала подписывать новых спонсоров после чемпионата Европы. И у нас уже были предварительные договорённости с рядом корпораций на сумму более 1,5 миллиарда рублей. Но после того, как я ушёл, этим вопросом никто не занимался. И не сложно представить, сколько каждый месяц при таком бюджете набегает задолженности.

Кроме того, новое руководство РФС построило свою работу со СМИ на базе негатива. Те рекламодатели, которые готовы были заключить контракты, не стали этого делать. А те, которые уже имели договор с футбольным союзом, разорвали с ним отношения. А кредиторская задолженность в это время продолжала накапливаться. При этом хочу отдельно отметить, что банк, который нам помогал, предоставлял кредитные ресурсы на льготных условиях с процентом гораздо более низким, чем среднестатистический по рынку", – рассказал Фурсенко в интервью «Спорт-экспрессу».

10 фактов о Сергее Фурсенко: экс-президент «Зенита» стал его гендиректором
Сергей Фурсенко вернулся в большой футбол, сменив Максима Митрофанова на посту генерального директора «Зенита».
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол Сергей Фурсенко Евро-2012 РФС
Новости. Футбол
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