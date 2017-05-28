Видео: раздевалка «СКА-Хабаровск» после выхода клуба в РФПЛ

На официальном канале клуба «СКА-Хабаровск» в YouTube появилось видео из раздевалки команды, в которой футболисты празднуют выход клуба в российскую Премьер-Лигу.
В ответном переходном матче за право участвовать в РФПЛ «СКА-Хабаровск» на выезде сыграл вничью с «Оренбургом» со счётом 0:0. Первый матч команды также завершили вничью — 0:0. Таким образом, после безголевой ничьей в дополнительное время победитель противостояния выявлялся в серии пенальти, в которой удачливее оказались хабаровчане — 5:3.
«СКА-Хабаровск» впервые в истории получил путёвку в РФПЛ, а «Оренбург» в следующем сезоне выступит в ФНЛ.
Посмотреть видео можно на канале «СКА-Хабаровск» в YouTube.