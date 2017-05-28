Фабрегас: жаль, что я не попал в старт на финал Кубка, я был в хорошей форме

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас рассказал, что расстроился из-за непопадания в стартовый состав синих на матч с «Арсеналом» (1:2) в финале Кубка Англии, но при этом понимает решение главного тренера Антонио Конте.
«Я думал, что очень хорошо играл на протяжении последних месяцев. Я был в хорошей форме, и мне жаль, что я не попал в стартовый состав. Это футбол, нужно мириться с решениями. Это был плохой день, поскольку мы хотели выиграть. Самое важное — что команда не одержала победу.
Иногда всё упирается в решение тренера. Не думаю, что я мог сыграть ещё лучше в этом сезоне, но решения принимает тренер, и нужно уважать это. Убеждён, что Конте хочет для команды только наилучшего. У меня нет ничего против Антонио, он проделал фантастическую работу", — цитирует Фабрегаса The Telegraph.