«Оренбург» — «СКА-Хабаровск» — 0:0 (по пенальти — 3:5). Видеообзор матча

В ответном переходном матче за право выступать в российской Премьер-Лиге «Оренбург» принимал на своём поле «СКА-Хабаровск». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 0:0.
Первый матч команды также завершили вничью — 0:0. Таким образом, после безголевой ничьей в дополнительное время победитель противостояния выявлялся в серии пенальти, в которой удачливее оказались хабаровчане — 5:3.
Таким образом, «СКА-Хабаровск» впервые в истории получил путёвку в РФПЛ, а «Оренбург» в следующем сезоне выступит в ФНЛ.
Посмотреть видео можно на официальном канале «Оренбурга» в YouTube.
Видео: раздевалка «СКА-Хабаровск» после выхода клуба в РФПЛ