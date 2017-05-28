Гендиректор «Милана»: вижу в глазах Доннаруммы желание остаться в клубе

Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне рассказал о переговорах по новому контракту с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой. Нынешнее соглашение 18-летнего футболиста с россонери истекает летом 2018 года.
«Когда я смотрю в глаза Доннаруммы, то вижу, что он хочет остаться с нами. Мы не можем ждать. Мы хотим понять, будет ли у Монтеллы голкипер с истекающим контрактом.
У нас меньше времени на всё это, чем хотелось бы Мино Райоле (агенту Доннаруммы. — Прим. «Чемпионата»). Я уверен, что мы найдём решение, но на данный момент у нас не запланированы никакие встречи.
Можем ли мы лишить Доннарумму места в составе, если он не продлит контракт? Ни один клуб не сделал бы такого. Мы не хотим иметь в команде вратаря, срок контракта которого истекает. Мы оценим ситуацию. Нам понадобится план «Б», если всё пойдёт не так, как мы хотим", — цитирует Фассоне Football Italia.