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Дзюба: если бы мог выбирать, пригласил бы в «Зенит» Клоппа, Боаша или Слуцкого

28 мая 2017, воскресенье. 20:48. Футбол

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал, кого бы он пригласил главным тренером в команду, если бы у него была такая возможность. Сегодня «Зенит» объявил о расторжении контракта с румынским наставником Мирчей Луческу.

«Если бы у меня был полный карт-бланш, кого из тренеров пригласил бы в свою команду? Выбирал бы из нескольких кандидатур. Мне очень нравится, как работает Юрген Клопп. Андре Виллаш-Боаша мог бы попросить вернуться. Или Леонида Викторовича Слуцкого позвать. Но к чему эти досужие рассуждения — давайте жить в реальных условиях, а не в виртуальном мире.

Обсуждал ли с кем-то в Питере последнюю новость? Естественно, кое-что узнавал, но для себя, а не для того, чтобы рассказывать об этом в интервью. Я-то в любом случае должен принимать перестановки в руководстве клуба как данность, от меня не зависящую. Тем более что Александр Валерьевич Дюков, как я понимаю, остаётся председателем совета директоров, а я очень уважаю этого человека, он много делает для клуба. Фурсенко же и Константин Сарсания – это та команда, которая привела «Зенит» к первому российскому чемпионству в 2007 году. Что само по себе уже является отличной характеристикой.

Что касается того, как в команде относились к постоянным жалобам главного тренера на судей, газоны, федерацию, то почему вы решили, что мы искали причины не в себе? То, что Мистер выносил на публику и то, что он говорил нам, это совсем разные вещи. Разбор игр внутри команды был очень жёстким и нелицеприятным – все ошибки выявлялись и препарировались. Теории было очень много. И, кстати, свои промахи он тоже всегда признаёт. А на жалобы, о которых вы говорите, человек, проведший в футболе 42 года, имеет полное право – они же, на мой взгляд, никогда не были беспредметными или необоснованными», — цитирует Дзюбу пресс-служба РФС.

Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит Александр Дюков Андре Виллаш-Боаш Артём Дзюба Константин Сарсания Леонид Слуцкий Мирча Луческу Сергей Фурсенко Юрген Клопп
Новости. Футбол
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