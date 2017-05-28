Де Росси: Тотти удалось объединить всех

Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси рассказал о своём отношении к 40-летнему форварду Франческо Тотти, который провёл последний матч за римскую команду.
«Есть люди, которые не являются нормальными. И есть карьеры, которые не являются нормальными. Я видел баннер, в котором говорилось, что настоящая битва с современным футболом — носить одну и ту же футболку в течение 25 лет. Я знаю, как трудно играть в большом городе и большом клубе, но Тотти удалось объединить всех. Никто не может спорить с Тотти.
Тотти для меня в первую очередь друг, которого я больше не буду видеть каждый день", — сказал игрок в эфире Sky Sport Italia.