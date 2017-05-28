Игонин: с Луческу в «Зените» развалили то, что было, а нового не создали

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением об уходе из «Зенита» главного тренера Мирчи Луческу, а также прокомментировал перестановки в структуре клуба.
«Луческу не показал результат. Со стороны сложно рассуждать, почему так случилось и что происходило внутри. Но это логичное следствие тех перемен, которые происходят в клубе сегодня. У нас сменилось руководство и главный тренер. Будут перестановки в самой команде, в штабе, в клубе. Ну и футболисты новые появятся. Перестановка достаточно серьёзная, и было бы странно, если бы этом в клубе остался тот тренер, который был.
Луческу не справился с той задачей, которая была перед ним поставлена. Как я понимаю, «Зенит» не хотел за счёт покупки звёзд решать задачи с победой в чемпионате России. Тем более что мы видим, это не так уж обязательно. Луческу приглашали как специалиста, который может вырастить своих футболистов, доморощенных игроков довести до уровня команды. И привлечь недорогих футболистов, которые смогли бы стать игроками топ-уровня. И получается так, что первая часть выполнена, своих звёзд мы продали, а вторая часть не выполнена, а она и была самой важной. Получилось, что развалили то, что было, а нового не создали», – сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.