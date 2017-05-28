Григалава: говорили, что «Арсенал» уже двумя ногами в ФНЛ — мы ответили

Защитник тульского «Арсенала» Гиа Григалава поделился мыслями о победе над «Енисеем» (1:0, первая игра — 1:2) в ответном переходном матче за право сыграть в РФПЛ в следующем сезоне.
«Было много каких-то разговоров, что «Арсенал» уже двумя ногами в ФНЛ, но сегодня мы ответили всем критикам своей игрой.
Наверное, эти полгода были самыми сложными в моей карьере. Слава богу, мы выполнили задачу и остались в РФПЛ. Теперь начнём всё с чистого листа. Отдельное спасибо нашим болельщикам, всё было супер", — передаёт слова Григалавы корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
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