Р. Билялетдинов: где-то дают год-два экспериментировать, а в «Зените» не терпят

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением об уходе из «Зенита» главного тренера Мирчи Луческу.
«Команда – хрупкий механизм, и если одно звено сломалось, то это отразится на остальных и соответственно на результате. Даже по фамилиям – непонятно, что с Шатовым. Неясно, что случилось с Маком. Выпал из состава, а когда появился – ну совсем другой человек. То ли не выздоровел, то ли непонятно что.
То же самое и с рисунком – появляются какие-то игроки, которые действуют не так креативно, как требуется. И команда становится легко читаемым коллективом, который упрощает задачу сопернику. Где-то дают год-два экспериментировать, а где-то не терпят. «Зенит», несомненно, та команда, где результат нужен немедленно», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.