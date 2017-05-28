Буффон – Тотти: мы вместе взрослели, праздновали и плакали. Удачи, Франческо

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон обратился к нападающему «Ромы» Франческо Тотти, который сегодня провёл свой последний матч за римскую команду.
«Мы взрослели вместе. Противостояли друг другу, вместе праздновали и вместе плакали. Удачи в жизни, Франческо, независимо от того, какой путь ты выберешь и каким будет твой следующий вызов», — написал Буффон в своём «инстаграме».
Буффон выступал с Тотти в составе сборной Италии с 1998 по 2006 год. В 2006 году они в составе национальной команды выиграли чемпионат мира в Германии.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Джанлуиджи Буффона.
Тотти не смог сдержать слёз по окончании последнего матча за «Рому»