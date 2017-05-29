Аузилио: «МЮ» не делал «Интеру» предложений, но они интересуются Перишичем

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио подтвердил, что полузащитник Иван Перишич может перейти в «Манчестер Юнайтед».
«Пока „Манчестер Юнайтед“ не делал нам официального предложения, но они интересуются Перишичем. Мы хотим улучшить «Интер», поэтому на данный момент у нас нет продаваемых или непродаваемых игроков.
Мы знаем, что в команде уже есть определенное количество классных футболистов, таких как Перишич. И прежде чем мы решим его продать, мы должны подумать о том, что будет лучше для клуба», — сказал Аузилио в интервью Premium Sport.
Источник: Перишич согласовал контракт с «МЮ», «Интер» требует за него € 55 млн