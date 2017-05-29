Акинфеев в 9-й раз признан вратарём года по версии журнала «Огонёк»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев получил приз журнала «Огонёк» «Вратарь года» имени Льва Яшина, сообщает сайт издания.
Обладателя награды определило голосование читателей, редакции журнала и экспертов. Акинфеев стал вратарём года в 9-й раз.
Акинфеев в чемпионате-2016/17 обновил личный рекорд по количеству сухих матчей в одном сезоне РФПЛ. Вратарь ЦСКА не пропустил в 19 играх, вплотную подобравшись к рекорду бывшего вратаря «Локомотива» Сергея Овчинникова, который в 2002 году провёл 20 сухих матчей, включая «золотой».
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