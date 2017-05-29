Мертенс: я получаю удовольствие от работы с Сарри в «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс, который на днях продлил контракт с итальянским клубом, признался, что получает удовольствие от работы под руководством наставника команды Маурицио Сарри.
«Это был мой второй сезон под руководством Сарри, он великолепный тренер. Мне очень приятно играть за него, я получаю от этого удовольствие. Надеюсь, мы сможем продолжить работать с ним и будем по-прежнему стремиться вперёд.
Мы набрали 86 очков в этом сезоне и забили много голов, но иногда команда допускала ошибки. Нужно сделать из этого правильные выводы», — цитирует Мертенса Football Italia.
Одержимый. Как Маурицио Сарри пробился в «Наполи» через тернии
Успех «Наполи» в Серии А – это в первую очередь успех Маурицио Сарри. Одержимого тренера, который когда-то и не помышлял о такой работе.