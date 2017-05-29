Азар признан лучшим футболистом «Челси» по версии посетителей клубного сайта

Полузащитник Эден Азар признан лучшим футболистом «Челси» сезона-2016/17 по версии болельщиков. Победитель определялся путём голосования на официальном сайте клуба.
26-летний бельгиец стал всего вторым игроком синих, который смог завоевать данную награду в третий раз. Ранее такого удавалось достичь лишь полузащитнику Фрэнку Лэмпарду, сообщает пресс-служба лондонцев. Награду Азару вручил наставник синих Антонио Конте во время торжественного вечера.
В сезоне-2016/17 Азар провёл 36 матчей в чемпионате Англии, забил 16 голов и отдал 5 результативных передач. «Челси» по итогам сезона завоевал чемпионский титул.