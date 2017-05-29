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Уткин: видимо, не отстояли Елагина

29 мая 2017, понедельник. 02:36. Футбол

Василий Уткин, объявивший в мае о прекращении деятельности футбольного комментатора на телевидении на неопределённый срок, намекнул на увольнение комментатора Александра Елагина с «Матч ТВ».

«Видимо, не отстояли Елагина. Прости, Викторыч», — написал Уткин в «Твиттере».

Комментатором футбольных трансляции на «Матч ТВ» Елагин является с ноября 2015 года. В январе 2016-го вместе с Василием Уткиным, Кириллом Дементьевым, Алексеем Андроновым и рядом других комментаторов он был выведен за штат телеканала и переведён на гонорарную основу, но совсем уходить с телеканала не стал.

Комментатор Александр Елагин покинет «Матч ТВ» по сокращению
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Василий Уткин Матч ТВ Телетрансляции
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