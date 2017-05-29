«Рома» показала, как изменился мир с начала карьеры Тотти

«Рома» на официальном клубном канале в YouTube выложила видео, в котором показывается, как изменился мир в течение карьеры Франческо Тотти. 40-летний нападающий завершил карьеру в римском клубе по окончании сезона-2016/17.
В ролике, в частности, зрителям напоминают, что в 1993 году, когда Франческо дебютировал в первой команде «Ромы», Билл Клинтон стал 42-м президентом США. В 2001 году Тотти завоевал чемпионский титул в составе «волков», а компания Apple реализовала первый iPod.
В 2006 году, когда Франческо стал чемпионом мира в составе сборной Италии, был опубликован первый пост в «Твиттере». В 2007-м Тотти выиграл «Золотую бутсу», а в мире был продан первый iPhone.
В 2014 году Тотти стал самым возрастным футболистом, забивавшим в Лиге чемпионов, а по миру прокатилась волна благотворительного марафона Ice Bucket Challenge.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».