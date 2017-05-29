Мать Роналду отрицает, что Джорджина Родригес ждёт ребёнка от Криштиану

Долореш Сантуш, мать нападающего «Реала» Криштиану Роналду, опровергла слухи о том, что он может стать отцом во второй раз.
Недавно Роналду выложил на своей странице в «Инстаграме» фотографию вместе со своей новой подругой — 22-летней моделью Джорджиной Родригес. На фото Криштиану положил руку на живот Джорджине. Среди поклонников португальского футболиста сразу же пошли слухи, что Родригес ждёт от Роналду ребёнка.
«Это бред. Он просто положил руку ей на живот на том фото. Насколько я знаю, Криштиану в ближайшее время не будет становиться отцом. Однако, я надеюсь, что у него ещё будут дети. Он хочет детей, у Криштиану есть деньги, чтобы их обеспечить», — приводит слова Сантуш The Sun.
Отметим, что у нападающего уже есть один ребёнок — 6-летний сын Криштиану Роналду-младший.