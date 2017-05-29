Коби Брайант опубликовал твит в честь Франческо Тотти

Легенда НБА Коби Брайант не обошёл вниманием факт завершения карьеры в «Роме» нападающего Франческо Тотти. На своей странице в «Твиттере» Брайант сделал репост записи 40-летнего футболиста, прикрепив к нему эмодзи с изображением поднятых вверх рук и хэштегом с фамилией Тотти.
Свою последнюю игру за «Рому» Тотти провёл накануне, 28 мая, когда вышел на замену в матче 38-го тура Серии А с «Дженоа» (3:2). По окончании игры Франческо совершил круг почёта. Легендарный футболист не смог сдержать слёз, приветствуя болельщиков, обнимая свою жену и детей. У многих болельщиков на трибунах и партнёров Тотти по команде также выступили слёзы на глазах.