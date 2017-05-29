Ромарио назвал Луиса Арагонеса глупцом

Бывший нападающий сборной Бразилии и «Барселоны» Ромарио адресовал не очень лестные слова экс-главному тренеру национальной команды Испании Луису Арагонесу. Чемпион мира 1994 года назвал Арагонеса глупцом.
«Арагонес — глупец», — приводит слова Ромарио El Mundo.
Ромарио с 1996 по 1997 год защищал цвета «Валенсии», работая под руководством Арагонеса. На одной из тренировок между ними произошёл конфликт, в ходе которого Арагонес адресовал Ромарио следующие слова, ставшие впоследствии очень известными в Испании: «Эй, вы, смотрите мне в личико».
Арагонес привёл сборную Испании к титулу чемпиона Европы 2008 года. Он известен тем, что произвёл революцию в национальной команде, привив ей стиль игры, получивший название «тики-така».
Арагонес, известный в Испании по кличке Мудрец, скончался в 2014 году.
Недавно Ромарио назвал себе футболистом, превосходящим таких игроков, как Лионель Месси и Диего Марадона.