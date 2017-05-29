Анчелотти: немецкие команды действуют очень надёжно в обороне

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти доволен, что работает в Бундеслиге. Итальянский специалист довольно высокого мнения о немецком футболе.
«Все стадионы в Германии всегда заполнены до отказа, и там царит отличная атмосфера. Матчи здесь проходят с высокой интенсивностью. Команды отлично подготовлены тактически. В частности, немецкие команды действуют очень надёжно в обороне. Познание этой новой футбольной культуры было для меня замечательным опытом», — цитирует Анчелотти интернет-издание Sport1.
Анчелотти возглавил «Баварию» перед стартом минувшего сезона и выиграл с командой национальное первенство. Однако ему не удалось добиться успеха в розыгрышах Кубка Германии и Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что руководство немецкого гранда довольно работой Анчелотти.