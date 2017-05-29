Помощник Симеоне: продление контракта Ф. Торреса? Думаю, всё будет в порядке

Хуан Вискаино, помощник главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, отметил, что тренерский штаб команды доволен игрой нападающего Фернандо Торреса в минувшем сезоне. Сам Торрес недавно выражал желание играть в «Атлетико» ещё много лет. Действующий контракт Торреса со столичным клубом в силе до лета 2017 года.
«Пролонгация соглашения Торреса в компетенции руководства клуба. Понятно, что Торрес – феноменальный футболист, настоящая звезда. В вопросе продления контракта Торреса думаю, что всё будет в порядке», — приводит слова Вискаино Marca.
В последнем сезоне Торрес принял участие в 31 матче чемпионата Испании, став автором 8 голов и 5 результативных передач.