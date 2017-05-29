Соуза: я отдал «Фиорентине» всего себя

Португальский специалист Паулу Соуза подтвердил, что покидает пост наставника «Фиорентины». По итогам сезона-2016/17 «фиалки» заняли 8-е место в турнирной таблице Серии А.
«Я благодарен парням, которые ежедневно работали с желанием преодолеть себя и выиграть каждый матч. Я сделал всё возможное, чтобы „Фиорентина“ побеждала. Покидаю этот клуб с гордостью. Мы всегда стремились выигрывать, но, к сожалению, потеряли слишком много очков против команд, которые были слабее нас. С другой стороны, иногда мы выигрывали матчи не совсем заслуженно.
Я отдал „Фиорентине“ и моим футболистам всего себя. Возможно, мне не удалось передать им всю страсть к футболу», — приводит слова Соузы Sky Sport Italia.