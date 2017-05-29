Фигу: никогда не смогу выбрать, кто лучше – Месси или Роналду

Экс-полузащитник «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу считает, что нападающие Лионель Месси из «Барселоны» и Криштиану Роналду из «Реала» находятся на одном уровне, а потому выбрать лучшего из них не представляется возможным.
«Они оба — лучшие в мире. Всегда тяжело выбрать одного из них и сказать, что он лучше второго. В конце концов, Роналду и Месси — единственные, кто выигрывал все индивидуальные награды в мире. Этим всё сказано об их феноменальном футбольном таланте. Я никогда не смогу выбрать, кто лучше из них», — приводит слова Фигу Goal.
Месси в четвёртый раз в карьере завоевал «Золотую бутсу»