С. Рамос: Тотти — прирождённый убийца

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос назвал нападающего Франческо Тотти одним из лучших футболистов всех времён. 40-летний Тотти завершил карьеру в римской «Роме» по окончании сезона-2016/17
«Думаю, что Тотти мог бы без проблем перейти и заиграть в другом великом клубе. Он прирождённый убийца. Великие игроки всегда найдут способ вписаться в другую команду.
При составлении списка лучших игроков всех времён Тотти, несомненно, попадёт в него. Искренне верю, что его запомнят как величайшего футболиста", — приводит слова Рамоса Goal.
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