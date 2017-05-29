Коноплянка: «Днепр» – это большая семья, это история, это лучший клуб на планете

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка, ранее выступавший за «Днепр», прокомментировал вылет днепровского клуба из украинской Премьер-лиги.
«Днепр» – это большая семья, это история, это лучший клуб на планете. Сердце разрывается от того, что «Днепр» потерял место в Премьер-лиге. Я люблю тебя, «Днепр»! Только «Днепр», только победа! «Днепр» должен жить. И я мысленно с тобой, «Днепр», – написал Коноплянка в своём «инстаграме».
Коноплянка провёл в структуре клуба 9 лет и сыграл за «Днепр» 210 матчей во всех турнирах, забив 45 голов.
«Днепр» вылетел из украинской Премьер-лиги