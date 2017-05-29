Сарри: в следующем сезоне «Наполи» может выиграть чемпионат Италии

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри ответил на вопрос о том, по силам ли его команде в следующем сезоне выиграть титул Серии А. Неаполитанцы в завершившемся чемпионате Италии заняли 3-е место, пропустив вперёд «Ювентус» и «Рому».
«Последние пять месяцев «Наполи» был в порядке. Это несмотря на множество игр, некоторые из которых были на самом высоком уровне. Но «Ювентус» с «Ромой» в такой же ситуации.
Можем ли мы выиграть скудетто в следующем году? Я не умею предсказывать будущее, так что не знаю. Но, если мы будем играть, как в первой части сезона, то нет. А если мы будем действовать, как во второй половине чемпионата, да, сможем побороться за титул», — цитирует Сарри Corriere dello Sport.