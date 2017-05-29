Посол Португалии в России: болельщикам из Европы нечего бояться во время КК-2017

Посол Португалии в России Марио Годиньо Де Матуш сообщил, что не видит угроз для болельщиков из Европы на территории России во время Кубка конфедераций, который пройдёт с 17 июня по 2 июля. Он уточнил, что турнир собираются посетить несколько сотен болельщиков из Португалии.
«Я думаю, что им абсолютно нечего бояться. Мы даже предпринимаем усилия для того, чтобы стимулировать наших болельщиков приехать в Россию. Я абсолютно уверен, что никакого страха они испытывать не должны. Я знаю, что несколько сотен приедет», — приводит слова посла радиостанция «Говорит Москва».