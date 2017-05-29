«СКА-Хабаровск» увеличит бюджет для РФПЛ, Поддубский останется главным тренером

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Олег Флегонтов прокомментировал выход команды в РФПЛ после победы в ответном стыковом матче с «Оренбургом» в серии пенальти (5:3). «СКА-Хабаровск» впервые в истории получил путёвку в РФПЛ, а «Оренбург» в следующем сезоне выступит в ФНЛ.
«Бюджет клуба будет увеличен. Губернатор хабаровского края Вячеслав Шпорт сказал, что если команда выйдет в Премьер-Лигу, то он найдёт возможность её поддержать и подкрепить это финансово. Мы будем полностью готовы к сезону. У стадиона есть некоторые недочёты, по которым мы не проходим. Если для ФНЛ все параметры соответствовали, то до РФПЛ некоторые не дотягивают. Но они не настолько существенны, чтобы мы не смогли подготовить нашу арену к предстоящему сезону.
Что касается главного тренера, попечительский совет принял решение назначить главным тренером Алексея Поддубского перед первым стыковым матчем. Это было сделано не на две стыковые игры, а на долгое время. Никаких изменений у нас не произойдёт, ведь решение попечительского совета уже было. Алексей Поддубский будет готовить команду к сезону», — сказал Флегонтов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Полное интервью с генеральным директором «СКА-Хабаровск» Олегом Флегонтовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.