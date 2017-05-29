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Акинфеев прибыл в расположение сборной России

29 мая 2017, понедельник. 12:02. Футбол

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прибыл в расположение сборной России в Австрии, где команда готовится к Кубку конфедераций. Информация появилась на официальной странице национальной команды в «Твиттере». В расположение сборной Акинфеев прибыл ночью.

Игорь Акинфеев не полетел вместе с командой из-за проблем с пяткой, о чём ранее сообщил главный тренер Станислав Черчесов. Футболист остался в Москве, где ему предстояло пройти дополнительные процедуры.

В рамках подготовки к Кубку конфедераций сборная России проведёт два контрольных матча. 5 июня в Будапеште россияне сыграют против Венгрии, а 9 июня в Москве встретятся со сборной Чили.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «Твиттере».

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Источник: Официальный "Твиттер" сборной России по футболу Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА Сборная России — Футбол Игорь Акинфеев Кубок конфедераций Фото ЧМ-2018
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29 мая 2017, понедельник
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