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«Барселона» представила новую форму на следующий сезон

29 мая 2017, понедельник. 12:06. Футбол

«Барселона» представила новую форму, которую футболисты команды будут носить в следующем сезоне, сообщает официальный сайт испанского гранда.

На футболке впервые видно наименование японской фирмы Rakuten, которая стала титульным спонсором «Барселоны».

Rakuten входит в топ-10 мировых интернет-компаний. Ей принадлежит площадка buy.com (прямой конкурент Amazon и eBay в США) и Play.com (Великобритания). В начале 2014 года компания приобрела мобильный мессенджер Viber.

Контракт между Rakuten и каталонским клубом рассчитан на четыре сезона. Согласно условиям договора, клуб будет получать от спонсора € 55 млн в год.

Источник: Официальный сайт ФК "Барселона" Сообщить об ошибке
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29 мая 2017, понедельник
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