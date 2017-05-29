Карвахаль – об игре в «Реале»: сначала чувствуешь себя витающим в облаках

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль рассказал о своих ощущениях, когда он начал играть за испанский гранд. Игрок «Королевского клуба» выразил надежду, что ещё долго будет защищать его цвета.
«Ты не привыкаешь к тому, что являешься игроком «Реала», пока не пройдёт определённый промежуток времени. Сначала ты чувствуешь себя витающим в облаках. Наслаждаешься каждым моментом, каждым мячом, попадающим тебе в ноги. И постепенно начинаешь понимать, что находишься в «Реале». Осознаёшь, что значит клуб на международном уровне. Дай бог, чтобы я мог играть в «Реале» много лет. Ведь это то, к чему стремится каждый футболист», — приводит слова Карвахаля AS.
В минувшем сезоне Карвахаль принял участие в 23 матчах чемпионата Испании