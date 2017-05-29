Конте: у «Челси» не было такого состава, как у «МЮ», «МС» или «Арсенала»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте, поводя итоги сезона, в котором его команда завоевала чемпионский титул, высказал мнение, что его команда не располагала мощным составом, какой был у его конкурентов.
«Очень важно отдохнуть два-три дня и немного расслабиться после этого сезона. Этот сезон был непростым для меня во многих отношениях, и по этой причине сейчас мне лучше всего побыть три дня с моей семьёй, отдохнуть, а затем постараться подготовиться к новому сезону.
Следующий сезон вновь будет сложным для всех команд. Не забывайте, что в минувшем сезоне у нас не было такого состава, как у «Юнайтед», «Сити», «Тоттенхэма» или «Арсенала». Мы выиграли чемпионат, и следующий сезон начнём в ранге чемпионов", — цитирует Конте пресс-служба «Челси».