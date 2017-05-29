Агент: Головин в «Челси»? Сейчас Саша сосредоточен на сборной России

Футбольный агент Олег Артёмов, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Александра Головина, прокомментировал появившуюся на днях в английских СМИ информацию, что его клиент находится в сфере интересов лондонского «Челси».
«Пока комментировать особенно нечего. Саша сейчас находится в расположении сборной России и полностью сосредоточен на этом. Что будет дальше? Поживём-увидим», — сказал Артёмов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Контракт 20-летнего Головина с ЦСКА действует до лета 2020 года. Сам футболист ранее сказал, что ему приятен интерес со стороны английского клуба.
Полузащитник ЦСКА Головин находится в сфере интересов «Челси»