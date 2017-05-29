Дель Пьеро: Буффон сходит с ума по победе в Лиге чемпионов

Бывший нападающий туринского «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро отметил, что голкипер команды Джанлуиджи Буффон очень хочет выиграть Лигу чемпионов. В финале турнира подопечным Массимилиано Аллегри предстоит встретиться с мадридским «Реалом».
«Буффон сходит с ума по победе в Лиге чемпионов», — приводит слова Дель Пьеро Marca.
Относительно шансов команд на победу Дель Пьеро сказал: «Встречаются друг с другом две на данный момент лучшие команды. У них равные шансы на победу».
Игра между итальянским и испанским грандами состоится 3 июня в Кардиффе.