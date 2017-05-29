Семёнов: в сборной России, наверное, нет такого игрока, как Заха

Защитник сборной России Андрей Семёнов рассказал, как проходят тренировки в Австрии, поделился воспоминаниями о товарищеской игре с командой Кот'д-Ивуара (0:2) и рассказал о предстоящей игре со сборной Португалии на Кубке конфедераций.
«Вопрос о высокогорной местности лучше задавать тренерам. Дышится нормально, никаких неудобств или отличий. Матч с Кот'Д-Ивуаром? Футболисты там хорошие, мастеровитые. Они доказали это в своих клубах, тот же Заха. У нас, наверное, такого нет.
По поводу Португалии — все прекрасно понимают, что за футболист Роналду, но нельзя зацикливаться на нём, у них есть ещё хорошие игроки. Криштиану можно остановить только командной игрой, матчи на ЧЕ и ЧМ это показали. Месси или Роналду? Месси. Он более командный игрок", — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.