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Семёнов: в сборной России, наверное, нет такого игрока, как Заха

29 мая 2017, понедельник. 13:34. Футбол

Защитник сборной России Андрей Семёнов рассказал, как проходят тренировки в Австрии, поделился воспоминаниями о товарищеской игре с командой Кот'д-Ивуара (0:2) и рассказал о предстоящей игре со сборной Португалии на Кубке конфедераций.

«Вопрос о высокогорной местности лучше задавать тренерам. Дышится нормально, никаких неудобств или отличий. Матч с Кот'Д-Ивуаром? Футболисты там хорошие, мастеровитые. Они доказали это в своих клубах, тот же Заха. У нас, наверное, такого нет.

По поводу Португалии — все прекрасно понимают, что за футболист Роналду, но нельзя зацикливаться на нём, у них есть ещё хорошие игроки. Криштиану можно остановить только командной игрой, матчи на ЧЕ и ЧМ это показали. Месси или Роналду? Месси. Он более командный игрок", — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Заха: сборная Кот-д'Ивуара в матче с Россией отлично выступила командно
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Кот-д'Ивуара — Футбол Сборная России — Футбол Андрей Семёнов Уилфрид Заха
Новости. Футбол
29 мая 2017, понедельник
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