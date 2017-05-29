Как стало известно «Чемпионату», Роберто Манчини прибыл в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом». Ранее итальянские СМИ сообщили, что зарплата бывшего главного тренера «Интера» в «Зените» может составить € 5-6 млн в год.
Последним местом работы Манчини был «Интер», который он покинул в августе 2016 года. Роберто Манчини также работал в «Галатасарае», «Манчестер Сити», «Лацио» и «Фиорентине». В числе прочего выигрывал с «Интером» чемпионат Италии (2005/06, 2006/07, 2007/08), а с «Манчестер Сити» побеждал в чемпионате Англии (2011/12).
28 мая «Зенит» объявил о расторжении контракта с наставником команды Мирчей Луческу.