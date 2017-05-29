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Раванелли: Буффон достоин «Золотого мяча» намного больше, чем Роналду

29 мая 2017, понедельник. 13:41. Футбол

Бывший нападающий туринского «Ювентуса» Фабрицио Раванелли не поскупился на похвалу в адрес голкипера команды Джанлуиджи Буффона. Раванелли уверен, что страж ворот «старой синьоры» достоин «Золотого мяча». Раванелли спросили, заслуживает ли 39-летний Буффон этот трофей больше форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

«Конечно, Буффон достоин «Золотого мяча» намного больше, чем Роналду. Джиджи провёл отличный сезон, несмотря на его возраст. Криштиану, как всегда, был гениален, но он уже много раз выигрывал этот трофей. Одним меньше или больше – что это меняет для Роналду? Криштиану – великий спортсмен и порадуется за Буффона», — цитирует Раванелли AS.

«Реал» и «Ювентус» встретятся друг с другом в финале Лиги чемпионов. Игра состоится 3 июня в Кардиффе.

Ранее приводились слова бывшего форварда «Реала» Роналдо, который считает, что «Золотой мяч» должен достаться Роналду.

Источник: AS Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Ювентус Джанлуиджи Буффон Криштиану Роналду Фабрицио Раванелли
Новости. Футбол
29 мая 2017, понедельник
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