Президент «Оренбурга»: расстроены вылетом, после шока нужно время, чтобы отойти

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал вылет своей команды в ФНЛ. Оренбургский клуб в ответном стыковом матче со «СКА-Хабаровск» уступил в серии послематчевых пенальти после того, как оба матча завершились нулевой ничьей.
«Расстроены вылетом. Никто не был готов к такому исходу, была уверенность, что всё будет нормально. В раздевалке была гробовая тишина. Пытался поддержать, но обстановка тяжёлая.
Цели на следующий сезон ещё не обсуждали, как и то, останется ли Евдокимов тренером и кто из игроков покинет команду. Всё зависит от руководства, самого Евдокимова. Много факторов, которые надо обговорить. Он столько труда и сил вложил в команду, что ему тоже обидно и досадно за такой результат. Нужно время, чтобы дать всем прийти в себя. У игроков беда, и пока мы их не грузим.
«Оренбург» будет жить, будет бороться за то, чтобы как можно скорее вернуться в Премьер-Лигу. Мы духом не падаем. Но после шока нужно время, чтобы отойти. Надо успокоиться, проанализировать, сделать вывод и двинуться дальше с новыми силами», – сказал Столыпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.