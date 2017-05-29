У Ройса диагностирован частичный разрыв крестообразной связки колена

Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прошёл медицинское обследование в связи с полученной травмой в финале Кубка Германии с франкфуртским «Айнтрахтом» (2:1). 27-летний футболист был заменён в перерыве.
Опасения по поводу возможного разрыва крестообразных связок колена подтвердились. Пресс-служба «Боруссии» сообщает, что у Ройса частичный разрыв задней крестообразной связки правого колена. Футболист пропустит несколько месяцев, однако точные сроки в «Боруссии» называть не стали.
Напомним, что Ройс из-за травм был вынужден пропустить два крупных международных турнира: чемпионата мира — 2014 и чемпионат Европы — 2016.